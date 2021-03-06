البابا فرنسيس يلتقي علي السيستاني في النجف

المصدر: وكالات

استقبل علي السيستاني،اليوم السبت البابا فرنسيس الذي يزور العراق حاليا في مدينة النجف.

وذكر أحمد الصحاف الناطق باسم اللجنة العليا المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق في وقت سابق أن لقاء السيستاني بالبابا فرنسيس يأتي في اليوم الثاني من زيارته التاريخية للعراق وهو لقاء يعد الأول من نوعه وأيضا زيارة غير مسبوقة لبابا الفاتيكان إلى مدينة النجف، ويبعث هذا اللقاء روح الإخاء والتسامح وحوار الأديان ونبذ الكراهية.

وأوضح الصحاف أن البابا سيتوجه بعد الزيارة جوا إلى مدينة الناصرية جنوب بغداد.

وذكر أن البابا سيزور مدينة أور الأثرية، كما سيحضر اجتماعا بين الأديان بحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية من مختلف الأديان والطوائف في العراق ثم ينتقل جوا إلى بغداد لحضور القداس في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية في بغداد.

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