البابا فرنسيس يدعو المجتمع الدولي لتعزيز السلام في العراق والشرق الأوسط

المصدر: وام

دعا قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية اليوم المجتمع الدولي أن يقوم بدور حاسم في تعزيز السلام في العراق وكل الشرق الأوسط.

وقال في كلمة له في قصر بغداد، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي له، "إني ممتن لإتاحة الفرصة لي للقيام بهذه الزيارة التي طال انتظارها الى هذه الأرض، مهد الحضارة".

وأضاف: "على مدى العقود الماضية، عانى العراق من كوارث الحروب وآفة الإرهاب، ومن صراعات جلبت الموت والدمار".

وأشار إلى أن الانسانية يجب أن "تستمد العبر من التنوع العرقي والديني والثقافي".

مشيرا إلى أن التحديات المتزايدة تدعو الأسرة البشرية بأكملها في التعاون على نطاق عالمي لمواجهة عدم المساواة في مجال الاقتصاد، والتوترات الإقليمية التي تهدد استقرار هذه البلدان.

من جانبه قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن الشعب العراقي ضحية حروب عبثية جرى خلالها إعدام وتغييب مئات الالاف من العراقيين بمختلف أديانهم.

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