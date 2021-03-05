القوات المشتركة تفشل محاولات ميليشيا الحوثي تفجير المواجهات في الحديدة

المصدر: عدن – البيان

فجرت ميليشيا الحوثي، اليوم، المواجهات وسط مدينة الحديدة، متحدية بعثة المراقبين الدوليين، وهاجمت مواقع القوات المشتركة في شارع صنعاء ومدينة الصالح وقاطع كيلو 16، وفق بيان عسكري للقوات المشتركة.

ووفق البيان، فإنّ الميليشيا كثّفت من تحركاتها ودفعت بتعزيزات إلى ثكناتها قرب خطوط التماس وسط مدينة الحديدة، ونفذت محاولة تسلل في قطاعات شارع صنعاء وشرق مدينة الصالح وفي قطاع كيلو 16 شرق الحديدة، مشيراً إلى أنّ وحدات من القوات المشتركة المرابطة في القطاعات المستهدفة تصدت للهجوم بتوجيه ضربات محكمة لثكنات وأوكار تجمعات الميليشيا، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا.

وأوضح بيان القوات المشتركة أنّ كل تحرّكات عناصر الميليشيا داخل مدينة الحديدة وفي مختلف جبهات الساحل الغربي مرصودة بدقة، الأمر الذي يفقدها عنصر المباغتة ويجعلها صيداً سهلاً للقوات المشتركة الممسكة بزمام السيطرة على كامل خطوط التماس.

إلى ذلك، تستمر ميليشيا الحوثي وبشكل يومي في استهداف مواقع القوات المشتركة والتجمعات السكنية في الساحل الغربي، لاسيّما في مديريات حيس والتحيتا والدريهمي، والاستمرار في إرسال التعزيزات لمناطق سيطرتها دون اعتبار لاتفاق وقف إطلاق النار.

ورداً على تصعيد الميليشيا في مختلف الجبهات، شنّ الجيش الوطني هجوماً على عدة مواقع للميليشيا غرب وشرق محافظة تعز، ولم يعد يفصله عن الالتحام بالقوات المشتركة في الساحل الغربي سوى خمسة كيلومترات.

وذكرت مصادر محلية لـ«البيان»، أنّ وحدات من الجيش نفذت هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيا في جبهة الكدحة بريف محافظة تعز الغربي، بعد تحرير كامل قرى غرب مديرية جبل حبشي، والتقدم في جبهتي مقبنة والاشروح، وأنه لم يعد يفصل هذه القوات عن الالتحام بالقوات المشتركة المرابطة في مديرية الوازعية سوى خمسة كيلومترات، ومن ثمّ تضييق الخناق على مواقع ميليشيا الحوثي.

وأوضحت المصادر أنّ قوات الجيش حرّرت كافة المناطق والمواقع في جبهة الأشروح، وصولاً إلى مشارف منطقة الطوير الاستراتيجية، مبينة أن الميليشيا شنّت هجمات يائسة في محاولة منها لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال اليومين الماضيين في مقبنة والأشروح، إلا أن الأبطال كسروا تلك الهجمات وكبّدوا الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي شرق مدينة تعز، تمكّنت قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية، من السيطرة على معسكر الأمن المركزي، بعد مواجهات مع الميليشيا سيطرت خلالها على محطة سيارات الأجرة ومكتب شؤون القبائل بجولة القصر.

كما أفادت مصادر عسكرية بأنّ الفرق الهندسية شرعت في انتزاع وتفكيك عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي كانت قد زرعتها ميليشيا الحوثي في الشوارع الرئيسية والممرات الفرعية.

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