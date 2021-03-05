سر "الحقيبة السوداء" في يد بابا الفاتيكان

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل البابا فرنسيس إلى مطار بغداد في زيارة تاريخية إلى العراق تستتغرق 3 أيام.

وخلال جولات البابا فرنسيس دائما ما يحمل معه حقيبة سوداء تلازمه فما سر هذه هذه الحقيبة ؟.

في صيف عام 2013 وبالتحديد في شهر أغسطس وفي أولى جولات البابا بعد تنصيبه ، خلال اليوم العالمي للشباب سأل أحد الصحفيين من البرازيل، البابا عما يحمله في حقيبته، التي يحملها دوما خلال زياراته الخارجية.

وكان رد البابا عليه: "لم أحمل مفتاح القنبلة الذرية!، أنا احمل حقيبتي دوما عندما أسافر"..

وتابع "أحمل بها أداة الحلاقة الخاصة بي، والأجندة الخاصة بي، وكتاب الصلوات اليومية، وهناك كتاب للقراءة، وأخذ أيضا نسخة من هذا الكتاب لمن أزورهم".

وتابع البابا حينذاك :"يجب أن نكون طبيعيين.. وأحمل الحقيبة دائما عندما أسافر".

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