البابا فرنسيس يصل إلى العراق في زيارة تاريخية

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل البابا فرنسيس اليوم إلى العراق في زيارة تاريخية تستمر 4 أيام يزور فيها عددا من المحافظات العراقية من بينها النجف وذي قار وأربيل والموصل بالإضافة إلى العاصمة بغداد.

وتوافدت جموع كبيرة من الشعب العراقي لاستقبال البابا رغم الاجراءات الاحترازية المشددة وحملت الزيارة عبارة "كلنا إخوة" باعتبارها الشعار الرسمي للرحلة التي تبدأ 5 إلى 8 مارس، وسافر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح الجمعة فى زيارة إلى العراق على متن طائرة إيرباص A330 تابعة لشركة إليتاليا التي تطبق بروتوكولا صحيا خاصا بسبب جائحة كورونا، بينما سيتم تأمين رحلاته الداخلية من قبل الخطوط الجوية العراقية.

وحلقت طائرة عسكرية عراقية في الأجواء قبيل وصول البابا.

وكان البابا السابق يوحنا بولس الثاني على وشك زيارة العراق لكن الزيارة ألغيت في عام 2000 بعد انهيار المحادثات مع الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

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