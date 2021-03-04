الرئيس المصري ينعى معلمه وأستاذه

المصدر: البيان الإلكتروني

في لفتة تنم عن الوفاء نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق بمجلس النواب.

وقال السيسي، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي : "لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب".

وأضاف: "كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".

وتوفي اللواء كمال عامر، اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

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