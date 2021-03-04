تأييد إدراج 83 متشدداً على قوائم الإرهاب في مصر

المصدر: القاهرة - وكالات

قضت محكمة النقض المصرية برئاسة المستشار عبدالرحمن هيكل اليوم الخميس، الطعن المقدم من عاصم عبدالماجد وطارق الزمر ومجدي حسين وصفوت عبدالغني، ومحمد الإسلامبولي وإسلام الغمري ومصطفى حمزة، وهم من قيادات «الجماعة الإسلامية» والمؤيدين لها، و76 آخرين على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الجماعة الإسلامية وقيادتها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.

وأيدت المحكمة إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية وما يترتب على الحكم التحفظ على أموالهم ووضعهم على قوائم ترقب السفر والوصول وإسقاط الجنسية. وبموجب هذا القرار يمنع المتهمون من السفر، ويتم التحفظ على أموالهم.

كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار «الجنايات» بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.

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