إحباط تفجير إرهابي في الجزائر

المصدر: الجزائر- وكالات

أحبطت قوات الجيش الجزائري، أول من أمس، تفجيراً إرهابياً بالعاصمة الجزائرية.



وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أمس، إنه «في إطار مكافحة الإرهاب، وباستغلال المعلومات تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني، خلال هذا الأسبوع من تفكيك شبكة مكونة من ثلاثة عناصر دعم لجماعة إرهابية، تنشط بجبال تيبازة، حيث تبين بعد التحقيقات أن أحد الموقوفين من هذه الشبكة قام بنقل قنبلة تقليدية الصنع، ووضعها في مكان محدد بضواحي بلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة».



هذه القنبلة- يضيف البيان- والتي كانت موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالجزائر العاصمة تم تحديد مكانها وتفكيكها، أول من أمس، من طرف فرقة تدخل مختصة للجيش الشعبي الوطني.

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