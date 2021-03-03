الجيش الجزائري يعلن إحباط اعتداء في العاصمة

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاربعاء "تفكيك" عبوة ناسفة قالت إنّها كانت ستستخدم في تنفيذ اعتداء في العاصمة، وذلك بعد اعتقال ثلاثة أعضاء في "مجموعة إرهابية" في تيبازة قرب العاصمة الجزائرية.

وقال البيان "تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني (...) من تفكيك شبكة مكونة من ثلاثة عناصر دعم لجماعة إرهابية تنشط بجبال تيبازة".

واضاف أنّه "تبين بعد التحقيقات أن أحد الموقوفين (...) قام بنقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بضواحي بلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة".

وأوضح أنّ القنبلة جرى تحديد موقعها وتفكيكها الثلاثاء من قبل "فرقة تدخل مختصة" للجيش.

وكان الجيش أعلن مقتل ستة جهاديين في تيبازة بداية يناير خلال اشتباك أودى بحياة ثلاثة جنود.

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