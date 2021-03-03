القوات المشتركة تحرّر 5 قرى غرب تعز

المصدر: ‏عدن - البيان

حرّرت القوات المشتركة خمس قرى غرب محافظة تعز من قبضة ميليشيا الحوثي. ووفق مصادر محلية، فإنّ القوات المشتركة في الجبهة الغربية لمحافظة تعز، سيطرت على جبل عقاب الاستراتيجي وقرى القاعدة والمدفن والحمرة في منطقة الاشروح بجبل حبشي غرب تعز، فيما شهدت مواقع الدفاع الجوي غرب المدينة ووادي صالة شرق المدينة، اشتباكات متقطعة بالمدفعية والأسلحة المتوسطة، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا. وأشارت المصادر، إلى أنّ القوات المشتركة هاجمت مواقع الميليشيا في جبهات عزلة اليمن مقبنة والاشروح وجبهة القوز، لافتة إلى أنّ الهجوم أسفر عن مقتل 12 من عناصر الميليشيا بينهم أحد القيادات الميدانية بجبهة مقبنة وجرح العشرات وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد.

إلى ذلك، حذّرت الحكومة اليمنية، من قيام ميليشيا الحوثي برفع وتيرة حملاتها لحشد وتجنيد الآلاف من الأطفال في مناطق سيطرتها، بعد استدراجهم من منازلهم ومن مدارسهم، وغسل أدمغتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة والزج بهم في هجمات انتحارية في صحاري وجبال ووديان محافظة مأرب. وأضافت في بيان: «حذرنا مراراً وتكراراً من حملات ميليشيا الحوثي لتجنيد الأطفال، لاسيّما في ظل الخسائر البشرية غير المسبوقة التي تكبدتها في المعارك الدائرة بمختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب بعد تصعيدها الأخير، والتي أدت لنفاد مخزونها البشري وفرار المئات من أبناء القبائل الذين حشدتهم بالقوة». وأوضحت الحكومة، أنّ أطفال اليمن في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية يدفعون ثمناً باهظاً، في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي على ما يُرتكب بحقهم من جرائم عبر غسل عقولهم واستغلال أوضاعهم المعيشية وحالة الفقر والعوز التي تعيشها غالبية الأسر، واستدراجهم والزج بهم في جبهات القتال.

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