الجامعة العربية تؤكد التزامها بمواصلة مساندتها للدولة السودانية ومؤسساتها

المصدر: وام

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التزام الجامعة بمواصلة مساندتها للسودان ومؤسساته ووقوفها مع كل أهل السودان في سبيل استكمال استحقاقات عملية الانتقال السياسي المهمة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك في بيان وزعته الجامعة العربية اليوم عقب لقاء أمينها العام مع مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الأهمية المشتركة.

وجدد أبو الغيط التزام الجامعة الثابت بالحفاظ على الحقوق المائية لكل من مصر والسودان فيما يتصل بملف سد النهضة ومساندتها للجهد المبذول للتوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم حول هذه القضية يراعي مصالح كافة الأطراف.

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