الأردن: لا بديل لحل الدولتين

المصدر: (عمّان - د.ب.أ)

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أمس ضرورة استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.وشدد الصفدي في لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي في جسر الملك حسين، بحسب بيان للخارجية الأردنية، أن «لا بديل لحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل».

وتناول الصفدي وأشكنازي المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على جهود إعادة إطلاق المفاوضات، وبينها تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مسؤولياتها واجتماعات مجموعة ميونيخ التي تضم إضافة إلى الأردن مصر وفرنسا وألمانيا، واستئناف اجتماعات الرباعية الدولية.

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