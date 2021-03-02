أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

المصدر: وكالات

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم "الإثنين"، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وعضوية 15 وزيراً بينهم امرأة واحدة.

وجاءت قائمة وزراء الحكومة الجديدة كما يلي:

حمد جابر العلي الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع

أنس خالد ناصر الصالح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

عيسى أحمد محمد حسن الكندري، وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية

محمد عبد اللطيف الفارس، وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء

باسل حمود حمد الصباح، وزيرا للصحة

أحمد ناصر المحمد الصباح، وزيرا للخارجية

رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس، وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية

مبارك سالم مبارك الحريص، وزير دولة لشؤون مجلس الأمة

ثامر علي صباح السالم الصباح، وزيرا للداخلية

خليفة مساعد حمادة، وزيرا للمالية

عبد الرحمن بداح المطيري، وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب

عبد الله عبد الصمد معرفي، وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات

علي فهد المضف، وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي

فيصل عبدالرحمن المدلج، وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية

نواف سعود الياسين، وزيرا للعدل.

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