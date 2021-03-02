مصر والسودان مع تشكيل "رباعية دولية" تقودها الكونغو في مفاوضات سد النهضة

المصدر: أ ف ب

أكدت مصر والسودان تمسكهما بمقترح قدمته الخرطوم حول آلية التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي يقوم على تشكيل رباعية دولية برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، على ما ذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وقال البيان إن اجتماعا عقد بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي في القاهرة أكدا خلاله "على تمسكهما بالمقترح حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسييرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد".

وأضاف البيان أن هذه الآلية المقترحة "تشمل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات".

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة والخرطوم آثاره عليهما.

ورغم مرور هذه السنوات أخفقت البلدان الثلاثة في الوصول إلى اتّفاق.

ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها انجزت المرحلة الاولى من ملء الخزان البالغة 4,9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.

وفي اجتماع الاثنين شدّد الوزيران على أن "قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لمصر والسودان".

وطالبا إثيوبيا بـ "إبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق".

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