الكاظمي يتحدث عن محاولات لعرقلة عمل الحكومة

المصدر: بغداد - د.ب.أ

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن العراق يمر بأزمات متعددة، وهناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة العراقية.



وأضاف خلال جلسة مجلس الوزراء: «البلد يمر بأزمات متعددة، وهناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة، ونجحنا بمنع انهيار البلد اقتصادياً ومالياً».



وتابع «أقدمنا على خطوة إصلاحية مهمة متمثلة بالورقة البيضاء، الأمر الذي أسهم في استمرار دفع الرواتب بانتظام، بعدما كان هناك من يراهن على انهيار الأوضاع». واستطرد الكاظمي: إن «تشخيص التحدي مهم لتذليل العقبات والسير قدماً في مراحل الإنجاز، وعلى الوزراء عدم إعادة أخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الاستراتيجية، وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه القضايا، ما يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع».



وكشف «هناك تعظيم للاحتياطي النقدي العراقي وزاد بأربعة مليارات دولار بعد اتهامات للحكومة الحالية بأنها ستتسبب في إفلاس (نفاد) الاحتياطي، كذلك مزاد العملة سيء الصيت تم الحد من فساده وأصبح من الماضي». وشدد على أن «العراق نجح في العودة إلى دوره المهم خارجياً، وهناك ثقة كبيرة به حالياً للأدوار المهمة التي قام بها في مجال التهدئة والحوار».



وأوضح رئيس الوزراء «وجهنا بأن يكون التعامل بشأن شراء اللقاحات مع الدول والشركات المصنعة مباشرة، ومنع التعامل إطلاقاً مع الشركات الوسيطة»، متابعاً أنه يتعين على وزارات الصحة والمالية والتخطيط العمل من أجل إنهاء ملف المستشفيات المعلقة منذ عام 2009 وقبلها، والعمل الجدي لإنجازها، وعلى الوزراء العمل ليلاً ونهاراً لتذليل كل العقبات، وعدم الاستسلام للتحديات.

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