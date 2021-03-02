350 مركزاً لتلقي اللقاح في السعودية

المصدر: عواصم - وكالات

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، أن هناك أكثر من 350 مركزاً لتلقي اللقاح في المملكة، مشيراً إلى أن أكثر من 885 ألف مستفيد تلقوا جرعة لقاح. وفيما وصلت العراق شحنة من لقاح «سينوفارم»، أعلنت الجزائر أنها تمضي قدماً في مشروع إنتاج لقاح «سبوتينك-V» على أرضها.



وأشأر العبدالعالي إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، مشيراً أن المنحنى الوبائي يمر بمرحلة تذبذب.



وأكد خلال المؤتمر الصحافي الدوري حول مستجدات «كورونا»، اليوم الثلاثاء، أنه ليس هناك أي احتياطات خاصة بعد أخذ اللقاح باستثناء الالتزام بالاحترازات الوقائية، كما شدد على عدم الانجراف خلف المعلومات المغلوطة، مؤكداً أن «أرواح البشر ليست مجالاً للشهرة أو السخرية».



«سينوفارم» للعراق



وتسلم العراق اليوم، الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم الصيني، وتشمل 50 ألف جرعة كمنحة من الصين. وهبطت طائرة نقل عسكرية عراقية تحمل الدفعة الأولى من «سينوفارم» في مطار بغداد الدولي في وقت متأخر من مساء أمس. وقال وزير الصحة العراقي حسن التميمي أثناء تسلم الشحنة «اليوم الوجبة (الدفعة) الأولى هي عبارة عن ثمرة الجهود مع الجانب الصيني، هذه منحة من الصين. وأيضاً ستكون هناك وجبات أخرى، لدينا أيضاً اتفاقية مع شركة سينوفارم لتوريد مليوني جرعة، أيضا ستُورد على مراحل حسب إمكانية الإنتاج».



وأضاف «طلبنا بشكل عاجل وطارئ إرسال هذه المنحة بالتنسيق مع السفارة الصينية في بغداد وكذلك السفارة العراقية في بكين.. وإن شاء الله ستصل كميات كبيرة من اللقاح في قادم الأيام، وتغطي كل الفئات المستهدفة».



وبدأت المستشفيات العراقية التطعيم ضد الفيروس بعد ساعات من وصول لقاح «سينوفارم». وذكر تلفزيون «العراقية» الحكومي اليوم أن عملية «التطعيم بلقاح كورونا بدأت في بغداد». وأعلن مدير عام صحة الكرخ د. جاسب لطيف الحجامي في مقطع فيديو أن الجرعة الأولى من «سينوفارم» تلقاها الصيدلاني عبد الرحمن المنتسب في مستشفى دار السلام المخصص لعلاج مرضى «كورونا»، التابع لصحة الكرخ.



لقاحات لتونس



في تونس، قالت مديرة رعاية الصحة الأساسية والعضو في لجنة التلاقيح أحلام قزارة، اليوم، إن 30 ألف جرعة من اللقاح ستصل إلى تونس في غضون الأسبوع المقبل. وأكدت للإذاعة الوطنية أن 15 ألف شخص سينتفعون بتطعيمات هذه الجرعات التي ستتسلمها تونس، مشددة على أن أولوية التلاقيح ستخصص للعاملين في القطاع الصحي ولكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وفي الجزائر، كشف مدير الضبط بوزارة الصناعات الصيدلانية بشير علواش، عن أن وزارة الصناعات الصيدلانية بصدد وضع اللمسات الأخيرة مع الشريك الروسي لإنتاج لقاح «سبوتنيك-V»، لافتاً أيضاً إلى أن هناك مشاريع سترى النور قريباً لإنتاج أدوية استراتيجية لتقليص فاتورة الاستيراد.



وقال علواش إن وزارة الصناعات الصيدلانية قامت بكل الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول مشروع إنتاج لقاح «سبوتينك-V» حيز التنفيذ.

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