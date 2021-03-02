السودان يسترد أسهماً ومؤسسات من «الإخوان»

المصدر: ( الخرطوم – طارق عثمان)

استردت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989 ومكافحة الفساد في السودان أسهماً وممتلكات بأسماء أشخاص وواجهات كان يستخدمها النظام المعزول لتغذية أجهزة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح إن النظام السابق سهل لتلك المجموعات اتخاذ السودان معبراً لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن نظام البشير تنازل عن بعض مؤسسات الدولة الناجحة لصالح تلك المؤسسات التي أنشئت وتم تسجيلها داخل السودان وقدم التسهيلات لها لمضاعفة الأموال ، مما أسهم في تخريب الاقتصاد الوطني.

وأكد صالح أنهم تتبعوا ذلك بمنهج علمي من خلال رصد حركة الأموال من أين تأتي وكيف يتم التصرف فيها، مشيرا ً إلى أن اللجنة توصلت إلى أن القاسم المشترك بين كل هذه المؤسسات هو عمليات غسل الأموال.

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