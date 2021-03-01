239 مليون جرعة حتى الآن.. العالم بحاجة لوتيرة تطعيم أعلى

المصدر: عواصم - وكالات

تم حتى الآن إعطاء ما مجموعه 239 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كورونا على مستوى العالم، حيث يُقدر أحدث معدل للتطعيم بنحو 89ر4 ملايين جرعة في اليوم، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء. وبهذا المعدل، فإن إعطاء جرعتين من اللقاح لـ 75% من سكان العالم من المتوقع أن يستغرق 6.32 سنوات، ما يعني بحسب الخبراء الحاجة إلى وتيرة أعلى من أجل التعافي من الجائحة والعودة إلى ما قبل «كورونا».



وأظهرت البيانات أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 61ر3 ملايين جرعة، وتم في سويسرا إعطاء 751 ألفاً و9 جرعات، وفي ألمانيا 91ر5 ملايين جرعة، وفي إيطاليا 28ر4 ملايين جرعة، وفي هولندا 952 ألفاً و919 جرعة.



وتلقى أكثر من 20 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح في بريطانيا. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في تغريدة «تلقى 20 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة الآن اللقاح»، مشيراً إلى أنه «إنجاز وطني ضخم». وطلب من الجميع قبول تلقي اللقاح لأن «كل حقنة تحدث فرقاً في معركتنا ضد كورونا».



وأعرب وزير الصحة مات هانكوك عن «سعادته البالغة» بتخطي هذه العتبة الجديدة.



وأطلقت الفلبين اليوم، أولى حملاتها للتطعيم، مع منح الأولوية للعاملين الصحيين وعناصر الأمن والمسؤولين الحكوميين للحصول على اللقاح الصيني. واعتبر كبار مساعدي الرئيس رودريغو دوتيرتي، الذين كانوا ضمن مئات ممن حصلوا على اللقاح، التطعيم بمثابة واجب أخلاقي. وبدأ طرح التطعيم في ستة مستشفيات في مانيلا غداة تسلم الحكومة 600 ألف لقاح تبرعت به بكين لمانيلا.



الهند واليابان



وتلقى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الجرعة الأولى من لقاح محلي الصنع اليوم، ليطلق توسعة حملة التطعيم في البلاد. وبات الآن كل من هم فوق الستين من العمر، أو من يبلغون 45 عاماً أو أكثر ويعانون من ظروف صحية معينة، مؤهلين للتطعيم. ونشر مودي، الذي يبلغ من العمر 70 عاماً، صورة له على «تويتر» وهو يتلقى التطعيم في مستشفى في نيودلهي وقال «أناشد كل المؤهلين الحصول على التطعيم. معاً، نجعل الهند خالية من كورونا».



ووصلت الدفعة الثالثة من لقاح فايزر إلى اليابان، حيث تستعد البلاد لتوسيع حملة التطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية. وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الشحنة - التي تتكون من 526 ألفاً و500 جرعة - وصلت إلى مطار ناريتا بالقرب من العاصمة طوكيو قادمة من بلجيكا.



وأفادت الحكومة اليابانية بأنه من المقرر أن تستلم 66ر2 مليون جرعة خلال مارس الجاري، بما في ذلك الشحنة التي وصلت اليوم.



وأوضح تارو كونو الوزير المسؤول عن حملة التطعيم في اليابان أن الحكومة تهدف إلى إيصال الجرعات اللازمة لتطعيم أكثر من 40 مليون شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمواطنين المسنين وإلى الحكومات المحلية بحلول نهاية يونيو المقبل.



مركز للقاح سبوتنيك في عاصمة الأرجنتين | رويترز]

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