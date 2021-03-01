مقتل وإصابة 14 شخصاً بانفجار سيارة مفخخة في العراق

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، مقتل سبعة من قوات الحشد العشائري والجيش العراقي وإصابة سبعة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في محافظة الأنبار غربي بغداد.

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحافي، الأحد، إن قوة مشتركة من لواء المشاة الثامن والحشد العشائري تمكنت خلال واجب بحث وتفتيش من العثور على عجلة مفخخة في منطقة المدهم التابعة لقضاء حديثة غربي الأنبار.

وأشارت خلية الإعلام، إلى أنّ الجهد الهندسي باشر بتفكيك العجلة المفخخة وأثناء المعالجة انفجرت، ما أدى إلى مقتل عسكري وإصابة خمسة آخرين من لواء المشاة الثامن ومقتل ستة من حشد قضاء حديثة العشائري، وإصابة اثنين آخرين من مقاتلي الحشد.

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