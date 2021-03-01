الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف السعودية

المصدر: الرياض - وام

أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية ومدينة جازان ومدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال صاروخ باليستي وطائرات مفخخة اعترضتها قوات التحالف.

وجددت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان، أنّ أمن دولة الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة أمنها واستقرارها. وأشار البيان، إلى أنّ استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلاً جديداً على سعي الميليشيا لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

موقف خليجي

في السياق، أدان د.نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الاستهداف. وأكد الحجرف أن استمرار الهجمات الإرهابية للميليشيا تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي لموقف فوري وحاسم لوقف الأعمال الإرهابية. وأكّد الحجرف التضامن مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

إدانة

إلى ذلك، أعربت مصر، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة الميليشيا أعمالها الإرهابية، مؤكّدة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها المُستمر لكل التدابير التي تتخذها المملكة لصون أمنها واستقرارها.

استهداف وتصدوكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف، أعلنت عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وست طائرات دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية. وقال العميد الركن تركي المالكي، الناطق الرسمي باسم التحالف، إنّ قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا تجاه الرياض، وست طائرات دون طيار «مفخخة» تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية ومدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

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