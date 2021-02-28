الإمارات تكافح الملاريا في سقطرى

المصدر: عدن – البيان

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم الدعم والمساندة لكافة القطاعات الزراعية والصحية والتعليمية في محافظة أرخبيل سقطرى.

وبعد تسجيل أول إصابة بمرض الملاريا، شكّلت لجنة التنمية بمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في المحافظة، فريقاً صحياً لدراسة التدخلات الصحية في المحافظة، ومجابهة المرض.

وشدّدت لجنة التنمية، خلال اجتماعها مع وكيلي المحافظة، ومديري مكاتب الأشغال، وبرنامج مكافحة الملاريا، على ضرورة التنسيق مع الجهات الرسمية لمواجهة أي طارئ، أو خطر يواجه القطاع الصحي.

واتفق المجتمعون على إعداد قائمة باحتياجات صندوق النظافة في المحافظة، لتعزيز نشاطه من أجل التخلص من انتشار النفايات.

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