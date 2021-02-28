استطلاع «البيان»: 3 نتائج مرتقبة لحزم السلطات الجديدة في ليبيا

المصدر: عمّان – ماجدة أبو طير

أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني وحسابها في تويتر، أن حزم السلطات الجديدة في ليبيا سيساهم، على التوالي، في إنهاء دور الميليشيات (59.2% في تويتر - 39% في الموقع)، وترسيخ المصالحة ( 22.5% في تويتر- 38% في الموقع)، وحل أزمة البرلمان (18.3% في تويتر - 23% في الموقع).

وتعليقاً على النتائج، أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الأردن، د. طارق أبو هزيم أن الملف الليبي غير مستقل عن التأثيرات الدولية والإقليمية، والإرادة الدولية مهمة أيضاً بالنسبة للسلطات الجديدة التي أمامها مهمات ليست بالسهلة وتحتاج للوقت، فهنالك تقاطعات وتجاذبات وإدارة مصالح في الداخل، لن يكون النتاج سهلاً ويحتاج إلى استمرار الدعم وخصوصاً فيما يتعلق في إيجاد حلول لملف الميليشيات المسلحة التي أصبحت مترسخة.

تحديات وفرص نجاح

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية د. خالد شنيكات أن أزمة ليبيا مستمرة منذ العام 2011، وهي أزمة مرت في محاولات عدة بالمصالحة ولكن للأسف باءت بالفشل، وإن السلطة الجديدة المنبثقة عن الحوار الوطني الليبي، قد تنجح وذلك لأسباب عدة: هناك كم كبير من التجارب السابقة الفاشلة، والتي يمكن التعلم منها، وإن التجارب السابقة قد تكون المفتاح لمحاولة ناجحة الآن، السلطة الجديدة تحظى بدعم دولي وإقليمي شبه كامل، وعلى عكس المحاولات السابقة، والقوى الخارجية أصبحت أكثر إدراكاً لأهمية أن تكون ليبيا موحدة لكي تستطيع التصدي للهجرة غير الشرعية والإرهاب، والمخدرات ومحاربة الإتجار بالبشر.

أضاف شنيكات: أما أهم التحديات التي تواجه هذه السلطة الجديدة فهي نزع السلاح من الميليشيات، والتأسيس لمؤسسات أمنية محايدة ومهنية تسهل إدارة الدولة، القدرة على توفير الحاجات الأساسية للمواطنين؛ منها الكهرباء وحماية الأمن الشخصي للمواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم، وضع حد للتدخلات الإقليمية، وبناء علاقات على أساس احترام قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام علاقات حسن الجوار.

دور أممي

ختم شنيكات قائلاً: دور الأمم المتحدة بدعم من الأوروبيين والولايات المتحدة ومصر وغيرها من الدول يعد مهماً لإجراء انتخابات في موعدها بعد ديسمبر المقبل، فالانتخابات ضرورية، وهي تعكس القدرة على الوصول إلى صناديق الانتخاب بشفافية وعدم وجود اختلالات في التنظيم والنتائج وإيجاد سلطة تحظى بالشرعية.

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