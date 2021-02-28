تأهب بصفوف القوات الأمريكية في العراق

المصدر: بغداد- وكالات

رفعت قوة المهام المشتركة في العراق مستوى التهديد لأفراد الخدمة الأمريكية في العراق إلى أعلى مستوى، في حين تم وضع المتعاقدين الأمريكيين في قاعدة بلد الجوية في حالة تأهب قصوى، خوفًا من الرد على الضربات الجوية الأمريكية في سوريا، وفقًا لقناة «فوكس نيوز».

وقد تستمر حالة التأهب عدة أيام، وتعتبر إجراء احترازيًا روتينيًا نظرًا للظروف الحالية على الأرض. وقال مصدر آخر «إن حماية قوات التحالف هي الأولوية الأولى، لذا فإن رفع مستويات حماية القوة أمر حكيم».

وتعرضت قاعدة بلد الجوية لهجوم صاروخي بالكاتيوشا نهاية الأسبوع الماضي وأصيب شخص. وهذا الشهر وقعت ثلاث هجمات كبيرة شنتها ميليشيات شيعية مدعومة من إيران ضد مواطنين أمريكيين.

إلى ذلك، قال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، بأن الولايات المتحدة لم تستخدم المعلومات التي قدمها العراق، عند تحديد أهداف لضرباتها الجوية ضد الفصائل الموالية لإيران في شرق سوريا الخميس.

وكتب كيربي عبر «تويتر» مساء الجمعة: «كانت الحكومة العراقية تحقق في هوية الجهات التي أطلقت صواريخ على أراضيها في الأيام والأسابيع الأخيرة. لكننا لم نستخدم المعلومات العراقية لتحديد أهداف لهجماتنا تلك الليلة».

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