الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يعرب عن تأييده لبيان السعودية

المصدر: دبي - البيان

عبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن رفضه لتقرير الاستخبارات الأمريكية المتعلق بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خاصة أنه يأتي في ظل تطور الفكر السياسي العربي، والارتقاء به نحو إدارة عربية شاملة تحقق تطلعات الدول والشعوب العربية، والتي تمثل المملكة العربية السعودية أحد أهم الفاعلين فيها.



وعبر المستشار عيسى العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، عن تأييد الاتحاد ممثلاً «لأكبر تحالف حقوقي عربي» وبجميع أعضائه لبيان وزارة الخارجية السعودية، مؤكداً احترامه وتقديره للآليات الوطنية المعنية بتحقيق العدالة بالسعودية، ولما بذلته الأجهزة العدلية والقضائية السعودية من إجراءات لتحقيق العدالة والمساءلة المتعلقة بجريمة القتل التي تعرض لها المواطن السعودي جمال خاشقجي، والتي انتهت إلى صدور الأحكام القضائية الباتة والنهائية، وما انتهت إليه القضية من إجراءات التقاضي التي حظيت بموافقة أسرة القتيل ومحاميهم، وأكدت الأحكام الصادرة بحق جميع المدانين تحقيق العدالة المرضية لهم، والرادعة عن ارتكاب مثل تلك الجرائم مستقبلاً في ضوء ما اتخذته السعودية من إجراءات ضابطة لعمل مختلف الأجهزة الحكومية، حيال تلك الجريمة النكراء التي مثلت انتهاكاً صارخاً لقوانين وتشريعات المملكة، ولقيمها ومبادئها الإسلامية والعربية السامية.

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