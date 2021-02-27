السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي

المصدر: د ب أ

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي، معرباً في هذا الصدد عن خالص التقدير للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة الخليجية.

جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال استقباله، اليوم، وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، بحضور وزير الخارجية المصري، والسفير الكويتي بالقاهرة محمد صالح الذويخ.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن الشيخ أحمد الصباح نقل رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن رسالة أمير الكويت تطرقت إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على المستويات كافة، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

كما ثمَّن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر الدائم على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بأواصر العمل العربي المشترك.

من جانبه، هنأ الرئيس المصري حكومة وشعب الكويت الشقيقة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، مؤكداً متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الصُّعد، سعياً نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث جدد الرئيس السيسي في هذا الخصوص تأكيد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وتم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، سعياً نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية.

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