«خليفة الإنسانية» تواصل دعم قطاع التعليم في سقطرى

المصدر: عدن - البيان

أنهت كلية المجتمع في محافظة سقطرى، الفصل الدراسي الأول والامتحانات النصفية بنجاح، وسط استعدادات متكاملة لامتحانات الإعادة للفصل الأول، بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد الإنسانية.

وقال عميد الكلية الدكتور نديم العزيبي إن 300 طالب في المستويات الثلاثة بالكلية موزعين على أربعة تخصصات (علوم حاسوب، وقابلات فنيات، وإدارة أعمال، ومحاسبة مالية).

وكشف العزيبي عزم الكلية تنظيم حفل تكريمي بدعم من مؤسسة خليفة قبل نهاية العام الدراسي يتم خلاله تكريم الطلاب الأوائل لكل الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين المبرزين لتحفيز العاملين على مواصلة العطاء والعمل بطاقة أكبر من أجل الكلية وتطورها. وثمّن دور مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في دعم الكلية لإنجاز العام الدراسي واستمرارها في نشاطها التعليمي.

يشار إلى أن موازنة الكلية انخفضت منذ أربع سنوات إلى 25% من قيمتها، بعد اقتطاعات كبيرة منها.

كما ضخت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية قبل يومين شحنات من أسطوانات الغاز المنزلي إلى مناطق الشريط الساحلي الغربي بمحافظة سقطرى.

واستهدفت المؤسسة الإغاثية الإماراتية مناطق قاضب، ونوجهر، وكدح، وعجمان، والقرى المجاورة لها.

وتواصل مؤسسة خليفة بن زايد، تدبير احتياجات الأهالي في مختلف أنحاء سقطرى من المحروقات منعاً للتلاعب وتخفيفاً عنهم.

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