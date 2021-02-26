«الخيرية الإماراتية» تتبوأ «التطوع والعطاء» في فلسطين لـ2020

المصدر: رام الله - محمـد الرنتيسي

اختارت مؤسسة «سيدة الأرض الفلسطينية» إبراهيم راشد، رئيس مكتب هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية في فلسطين، شخصية عام 2020 في التطوع والعطاء، لما كان للهيئة وطواقمها وحملاتها، بالغ وأعمق الأثر في نشر خصال الخير، على امتداد الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت المؤسسة المقدسية، خلال حفلها الـ13، أن تكريم شخصيات عام 2020، الذي شهد واحدة من أسوأ الكوارث الصحية في العالم ممثلة بجائحة كورونا (كوفيد 19)، يأتي في سياق إظهار الوجه الحضاري للرواد في فلسطين أمام العالم، وإبراز الشخصيات والهيئات العربية والعالمية، المناصرة للقضية الفلسطينية.

وقال راشد إن هيئة الأعمال الخيرية تميزت عام 2020 بشمولية العمل والعطاء، فكانت طواقمها في الميدان منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا، وعملت على تبني فريق للتدخلات في داخل المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، خصوصاً تلك التي تكثر فيها الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في كسر حواجز الخوف، وخفف من توتر الناس، فكان الدعم النفسي مؤثراً إلى جانب تقديم المساعدات الغذائية، واللوازم الطبية.

وكانت هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية نفذت عدة حملات إغاثية في فلسطين، على امتداد العام الماضي، كان أبرزها: حملة دفع البلاء، العيش الكريم، دعم المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، كفالة الأيتام، شتاء دافئ، وغيرها من المبادرات والمساعدات الطارئة، ما أسهم في خفض الإصابات في صفوف الفلسطينيين من خلال السلال الوقائية، والتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة، التي فرضتها الجائحة، نتيجة لتعطيل الأعمال التجارية، وإغلاق بعض المنشآت، التي تعتاش منها غالبية العائلات الفلسطينية.

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