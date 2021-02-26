جهود بحرينية حثيثة لاحتواء تداعيات «كورونا» على الأسرة

المصدر: المنامة- وام

تسارعت جهود مملكة البحرين بتبني وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء تداعيات جائحة كورونا «كوفيد 19» على المرأة والأسرة البحرينية، وجاءت أغلبها في سياق الاستعدادات الاستباقية والمبكرة المتوائمة مع المعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية في مكافحتها للفيروس.

وقد تميز النموذج الوطني البحريني لإدارة أزمة «كوفيد19» بالتكامل والتنسيق الفاعل بين جميع الوزارات والمؤسسات، وذلك بتوجيهات من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفريق وطني، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ويضم وزراء وأطباء وخبراء ومختصين عملوا على وضع استراتيجية شاملة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس.

وشاركت جميع المؤسسات الرسمية من «السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية»، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد بمساهمات مؤثرة وموجهة لتحجيم آثار الجائحة الصحية والاجتماعية والاقتصادية على البحرينيين والمقيمين.

ولعل من بين أهم الإجراءات والتدابير التي اتخذت منذ بدء انتشار الجائحة قبل نحو عام وحتى الآن، ومست جانباً كبيراً من العاملات والموظفات في القطاعات المختلفة، توجيه العاهل البحريني بتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بـ70% كحد أقصى من الموظفين في مؤسسات القطاع العام للعمل بالمنزل لضمان سير العمل، وتقديم الخدمات في شتى المواقع، وتغطية احتياجات المرأة العاملة، وبما يضمن حماية صحتها وسلامتها، فضلاً عن أمانها النفسي واستقرار عائلاتها، وبخاصة الأمهات والحوامل.

وتعتبر نظم العمل المرنة التي طبقتها المملكة طوال العام الماضي، وحتى الآن، واحدة من أهم الإجراءات التي استهدفت تحقيق أقصى درجات الأمن الوظيفي والاجتماعي للمرأة العاملة، وجاءت ضمن برامج المجلس الأعلى للمرأة المتعددة لتشجيع المؤسسات والشركات على إيجاد بيئة عمل داعمة للمرأة، وتندرج في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013 -2022 في شتى المواقع.

وأطلق المجلس الأعلى للمرأة في هذا الإطار، كمؤسسة وطنية معنية ومسؤولة بشكل مباشر بكل ما يتعلق بشؤون المرأة البحرينية، حملة وطنية بعنوان «متكاتفين.. لأجل سلامة البحرين» في مواجهة فيروس «كوفيد 19» تنفيذاً لتوجيهات الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل البحريني، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

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