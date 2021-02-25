القوات المشتركة تصل مشارف معسكري كوفل وماس

المصدر: عدن - البيان

واصلت القوات المشتركة المسنودة بقبائل محافظة مأرب التقدم في محاور القتال الواقعة غرب المحافظة وحررت عدداً من المواقع التي كانت ميليشيا الحوثي تقدمت فيها، وباتت هذه القوات على مشارف معسكري كوفل وماس.

وذكر مصدران عسكريان لـ«البيان» أن القوات المشتركة المسنودة بالقبائل، نفذت هجوماً معاكساً على المواقع التي كانت الميليشيا تقدمت فيها خلال الهجوم الكبير الذي شنته قبل أسبوعين على المحافظة، وتمكنت هذه القوات في جبهة مديرية مدغل من تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتقدمت حتى وصلت إلى مشارف معسكر ⁧‫ ماس‬⁩ الذي اصبح تحت السيطرة النارية للقوات المشتركة.

وفي جبهة صرواح ذكر المصدران أن القوات المشتركة وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية تمكنت من تحرير منطقتي الزور وذنه وواصلت التقدم صوب معسكر كوفل. ولم يتبق أمام هذه القوات سوى مرتفع الصديق لتستكمل السيطرة على المعسكر.

وفي جبهة الكسارة ذكرت المصادر قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات الحوثية، في هجوم فاشل على مواقع القوات المشتركة في هذه الجبهة الكسارة، كما أسقطت الدفاعات الجوية 3 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه مواقع في الجبهة ذاتها.

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