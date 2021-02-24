غازكو السعودية: استمرار الإجراءات في النيابة ضد المشتبه بهم باختلاس 34 مليون ريال

المصدر: د ب ا

أكدت شركة الغاز والتصنيع الأهلية السعودي "غازكو" اليوم "الأربعاء" إن إجراءات الاستدلال قائمة لدى النيابة ضد كل المشتبه بهم في اختلاس مبلغ الـ34 مليون ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال)، موضحة أنها ستُعلن للمساهمين مستجدات التحقيق فور الانتهاء منها.

وبحسب بيان للشركة اليوم على موقع سوق الاسهم السعودي "تداول"، أكد مجلس إدارة الشركة حرصه على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنه لن يتهاون في اتباع جميع الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة من تثبت إدانته.

وأشارت الشركة إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حالياً وسيتم ذلك لاحقا بعد الانتهاء من أعمال المراجعة.

واكتشفت "غازكو" في 22 يوليو 2020، شبهة اختلاس من قبل مسؤول بقطاع الشئون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، تمثلت في صرف مبالغ مالية بقيمة 34.2 مليون ريال دون مسوغات نظامية لجهات لا تربطها علاقة تعاقدية مع الشركة وذلك خلال الفترة من 2017، وحتى الربع الأول من عام 2020.

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