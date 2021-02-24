مصر تتسلم شحنة ثانية من «سينوفارم» وتستعد لتصنيعه

المصدر: (عواصم - البيان، وكالات)

تسلمت مصر، أمس، 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وفق بيان لوزارة الصحة وتصريحات مسؤولين. وهذه هي ثاني دفعة تتسلمها مصر من «سينوفارم» بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية د.هالة زايد، أن الصين تمثل خُمس سكان العالم وهي دولة ملهمة لكل الشعوب، حيث استطاعت السيطرة على وباء فيروس كورونا في وقت قياسي، وكانت صاحبة تجربة متفردة.

ونوهت د. زايد، خلال مؤتمر صحافي عقد «أون لاين» من ديوان عام وزارة الصحة، بحضور السفير الصيني في مصر لياو ليتشاينغ، إلى تعاون وشيك مع الصين لإنتاج اللقاحات في مصر، لتكون مصر هي مصدر الأمصال للقارة الأفريقية. وأكدت الوزيرة أن هناك اتفاقية مع إحدى الشركات الصينية لتصنيع اللقاح في مصر وتوفيره للبلاد العربية والإفريقية.

وفي بغداد، صرح وزير الصحة والبيئة في العراق حسن التميمي، بأن اللقاح الصيني سيصل إلى البلاد في الأول من مارس المقبل. ومن المنتظر أن تصل المغرب دفعة جديدة من لقاح «أسترازينيكا»، الخميس المقبل.

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