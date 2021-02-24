«يونيسيف»: تعليم الأطفال في اليمن على حافة الهاوية

المصدر: (صنعاء - د.ب.أ)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أمس، إنّ تعليم الأطفال في اليمن على حافة الهاوية. وأوضحت المنظمة، في بيان، أنّ حكومة اليابان قدمت 4 ملايين دولار لليونيسيف ستخصص لتعزيز فرص ما لا يقل عن 135 ألف طفل في اليمن للوصول إلى تعليم ذي جودة على مدى ثلاث سنوات.

وأفاد البيان، بأن المنحة ستسهم في دعم ثلاثة آلاف معلم ومعلمة لتمكينهم من تقديم تعليم جيد، مشيراً إلى أنّ هناك ما يقرب من مليوني طفل خارج المدارس، منهم حوالي نصف مليون طفل تسربوا من التعليم منذ 2015. ونقل البيان عن ممثل اليونيسيف، فيليب دواميل، قوله:«يحتاج أطفال اليمن أكثر من أي وقت مضى إلى مساعدة عاجلة، فتعليم الأطفال في البلاد على حافة الهاوية».

وأضاف:«الأطفال غير الملتحقين بالمدارس معرضون بشكل متزايد لخطر العنف وسوء المعاملة والاستغلال، وما لذلك من تأثيرات عميقة محتملة على مستقبلهم، تعتبر هذه المساهمة من شعب وحكومة اليابان ذات أهمية بالغة لضمان عدم تفويت الأطفال تعليمهم وليصبحوا مواطنين منتجين في المستقبل وهو ما تحتاجه اليمن فعلاً».

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