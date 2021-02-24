عبدالحميد الدبيبة يلتقي ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي

المصدر: (طرابلس - د.ب.أ)

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، وعدد من المسؤولين الليبيين، أمس، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ممثلة بالسفير خوسيه أنطونيو سابادل رئيس البعثة وناتالينا تشيا مبعوثة الاتحاد للمساعدة الحدودية إلى ليبيا. وأعرب الدبيبة عن تطلع حكومته للاستمرار في العمل المشترك البناء مع الاتحاد الأوروبي.

وتنفيذ وتفعيل الاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها أثناء عمل الحكومات السابقة، فضلاً عن تطلع ليبيا لعودة البعثات الدبلوماسية والشركات الأوروبية إلى ليبيا لاستكمال المشاريع التي كانت تشرف عليها واستكشاف فرص استثمار جديدة في ليبيا، وفقاً لبيان مكتب الدبيبة. وفي ما يتعلق بملف الهجرة، أعرب الدبيبة عن استعداد الحكومة لتنفيذ خطط وبرامج متطورة لإدارة الهجرة بشكل يحقق المصلحة الوطنية ويحفظ حقوق الإنسان.

بدورهم، أعرب ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي، عن ترحيبهم بمخرجات الحوار الليبي ودعمهم خريطة الطريق الجديدة، واستعداد الاتحاد لتوفير كل السبل التي من شأنها أن تساهم في إنجاح خريطة الطريق، واتخاذ التدابير كافة ضد من يثبت عرقلتهم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

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