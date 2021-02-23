بالصور.. كارثة بيئية في المتوسط قد تمتد آثارها عقوداً من الزمن

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت السلطات الإسرائيلية، الأحد، السكان من الاقتراب من شاطئ البحر الأبيض المتوسط لتجنب التلوث الكبير، الذي تسبب به تسرب مادة القار من إحدى السفن، فيما عمل آلاف العمال والمتطوعين على تنظيف الشواطئ.

دعا بيان مشترك لوزارات الداخلية وحماية البيئة والصحة في إسرائيل، السكان إلى عدم استخدام الشواطئ للاستحمام والرياضة والترفيه حتى إشعار آخر، وذلك بسبب التلوث الكبير، الذي تسبب به تسرب مادة القار من إحدى السفن، وفق وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

وأضاف البيان، أن التعرض للقار يمكن أن يهدد الصحة العامة، فيما عمل آلاف العمال والمتطوعين على تنظيف الشواطئ.

وضربت الرياح القوية والأمواج العاتية غير المسبوقة والمحملة بأطنان من القطران ساحل إسرائيل يومي الثلاثاء والأربعاء ملوثة شواطئ بطول 160 كيلومتراً، بدءاً من رأس الناقورة في جنوبي لبنان المجاورة، إلى عسقلان شمال قطاع غزة.

وأمس، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، أنه يتابع تسرب النفط الذي تسببت فيه على ما يبدو سفينة مارة قرب ساحل إسرائيل ووصل إلى شواطئ جنوب لبنان.

حذر ناشطون بيئيون لبنانيون من هول تلك الكارثة، محذرين من إمكانية امتداد آثارها لعقود، بعدما امتدت الرواسب السوداء اللزجة التي ظهرت على الشواطئ الإسرائيلية إلى محمية طبيعية في مدينة صور بجنوب لبنان.

وعلى شاطئ مدينة صور جنوب لبنان، أظهرت الصور آثار التسرب النفطي، الذي بدا واضحا بالعين المجردة على المياه، وبعض السلاحف المائية التي يشتهر بها هذا الساحل الجنوبي، وفق "العربية".

فيما دخل عدد من المتطوعين المدنيين الذين يعملون على تنظيف الشواطئ من القطران إلى المستشفى لأسباب يعتقد أنها استنشاق أبخرة سامة.

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