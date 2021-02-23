السيسي: علاقات مصر وأمريكا راسخة

المصدر: (القاهرة - د.ب.أ)

أكّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، والتطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في كل المجالات، لا سيّما على الصعيد العسكري القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.

وجاءت تصريحات السيسي خلال استقباله، أمس، الفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، والسفير الأمريكي في القاهرة جوناثان كوهين.

بدوره، شدّد قائد القيادة المركزية الأمريكية، على الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة في إطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تعد جوهرية لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، أخذاً في الاعتبار الدور المصري المحوري والرئيسي لدعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي، لاسيّما الجهود المصرية الفعّالة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وتناول لقاء السيسي وماكينزي سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي على الصعيدين العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب وبرامج التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات. واستعرض الجانبان وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات لعدد من القضايا الإقليمية، لاسيّما في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وشرق المتوسط، حيث تم التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم تجاه تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز