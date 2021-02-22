وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية يشارك في جلسة البرلمان العربي

المصدر: القاهرة - البيان

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. ويضم الوفد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي كلاً من محمد أحمد اليماحي، نائب رئيس البرلمان العربي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.



وأكّد محمد أحمد اليماحي، أهمية جلسة البرلمان العربي المنعقدة اليوم لمناقشتها العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالعمل العربي المشترك، ومتابعة تطورات ومستجدات الأوضاع في اليمن والعراق والصومال وليبيا، فضلاً عن بحث تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين الدول العربية، مشيراً إلى أنّ الجلسة ناقشت أيضاً دعم الدول العربية الأقل نمواً على كل المستويات، لاسيّما في ظل الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ووفد البرلمان مؤخراً إلى جيبوتي للاطلاع على الأوضاع فيها. وحول التطورات في اليمن، أكد اليماحي دعوة البرلمان مجدداً لتوحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة.



بدوره، قال أحمد بوشهاب السويدي، إنّ جلسة البرلمان اعتمدت تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي لعام 2020، فضلاً عن مناقشة الجلسة لرؤية برلمانية بشأن مواجهة التداعيات الاقتصادية لمواجهة كورونا. ونوه بوشهاب إلى أنّ اللجنة استعرضت تجربة دولة الإمارات حول إقرار المسودة الأولية لقانون استرشادي بشأن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والذي أعدته الشعبة البرلمانية الإماراتية وتمت الموافقة على التعديلات المقدمة عليه من لجان البرلمان العربي، كذلك تم مناقشة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالإعداد لورشة عمل حول التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص في العالم العربي.



وأشار بوشهاب، إلى أن اللجنة الفرعية قامت بالعديد من الزيارات، من أبرزها الاجتماع مع ممثلي الإدارة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إذ تمّ الاتفاق على العديد من النقاط المهمة التي ستسهل تنفيذ هذه الورشة وإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في العالم العربي، مؤكّداً أنه سيتم مواصلة الجهد خلال الفترة المقبلة لحين التوصل لعقد هذه الورشة في موعدها المقرر في يونيو المقبل.



من جهتها، أوضحت ناعمة عبدالله الشرهان، أنّ لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، استعرضت خلال جلسة البرلمان نتائج اجتماعاتها، والمحاور الخاصة بالتقرير الذي تقوم اللجنة بإعداده حول جهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها في كل المجالات. وأضافت الشرهان، أنّ اللجنة استعرضت أيضاً عدداً من مشاريع القوانين الاسترشادية العربية الخاصة بتعزيز تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمواً ومكافحة الأمية في العالم العربي وتشجيع القراءة في العالم العربي.



إلى ذلك، قالت شذى سعيد النقبي، إنّ اللجنة التشريعية والقانونية استعرضت خلال جلسة البرلمان آلية عمل البرلمان العربي لتوحيد التشريعات العربية، ومشروع قانون استرشادي لتنظيم أوضاع العمالة غير المنظمة وحماية حقوقها في العالم العربي، فضلاً عن استعراض اللجنة للتقرير السنوي الثالث لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2020.

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