رئيس الأركان اليمني: معركتنا واحدة من مأرب إلى الساحل الغربي

المصدر: عدن - البيان

أكد رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، الفريق صغير بن عزيز، أن المعركة ضد ميليشيا الحوثي من مأرب إلى الساحل الغربي، هي معركة كل اليمنيين، مشيداً بقيادة القوات المشتركة ممثلة في العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية، والشيخ أبو زرعة المحرمي قائد ألوية العمالقة، وأن مبادرتهما تجسّد التوحّد في المعركة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأضاف بن عزيز خلال استقباله وفد القوات المشتركة في الساحل الغربي: «نحن وأنتم وكل أحرار اليمن في خندق واحد، وهدفنا واحد هو أمن واستقرار اليمن، سلامة اليمن أرضاً وإنساناً من الدنس الإيراني، كلنا نمضي في نسق واحد من أجل القضاء على هذا المشروع الخبيث الإرهابي، نحن وأنتم وكل اليمنيين الأحرار أهل سلام وأهل تصالح وتسامح، نمد أيدينا للسلام مع كل من يريد السلام وكل من يريد الأمن والاستقرار لليمن، سنقاتل دفاعاً عن اليمن وأمنه واستقراره بكل ما أوتينا من قوة، يجمعنا اليمن الكبير وأمنه واستقراره، ومعنا إخوتنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية».

وشدّد بن عزيز على ضرورة التوحّد وبلا تفرقة، مشيراً إلى أن اليمن أمانة في أعناق الجميع ولن ينعم بالاستقرار في وجود هذه الميليشيا الإرهابية.



وأردف رئيس هيئة الأركان العامة اليمني: «مهما قدمنا من تضحيات فهي في سبيل الله ودفاعاً عن الوطن وكل القوى مسؤولة أمام الله عن اليمن، وحب الأوطان من الإيمان، والتضحية من أجل الوطن واجب ديني ووطني، ويجب علينا هزيمة الميليشيا الخبيثة وتخليص شعبنا منها».



بدوره، شدّد رئيس وفد القوات المشتركة وأبناء الساحل الغربي، العميد الركن طه الجعمي، على الوقوف صفاً واحداً في وجه الميليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب والساحل الغربي وفي كل الجبهات، مؤكداً استعداد القوات المشتركة للدفاع عن الوطن وتحريره من براثن الميليشيا الحوثية.

وأضاف الجعمي: «الساحل الغربي احتوى كل الأحرار من كل المحافظات، كما استقبلت مأرب كل الأحرار لمواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية».

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