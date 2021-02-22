مصر على موعد مع أمطار غزيرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن بدء حالة عدم الاستقرار الجوي، لوجود منخفض جوي بالقرب من سواحل مطروح والسلوم، وكلفت الحكومة المحافظين، برفع درجة الاستعداد والطوارئ، في محافظاتهم.

ونقلت «روسيا اليوم» عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قولها إن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة الشدة يصاحبها البرق والرعد أحياناً، وتتساقط معها كرات البرد. وأوضحت أن غداً الثلاثاء توجد فرص أمطار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، في حين تتواصل فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع على السواحل الشمالية فقط.

وكلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المصرية المحافظين، برفع درجة الاستعداد والطوارئ، في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة ومن بينها المحافظات الساحلية.

وطالب في تصريحات صحافية، نقلها موقع «المصري اليوم»، غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة التطورات بالمحافظات على مدار اليومين المقبلين، موجهاً المحافظين بفتح غرف العمليات بالمحافظات وعلى مستوى المراكز والمدن والأحياء، وتواجد فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار في المواقع المتوقع سقوط الأمطار بها.

وأكد ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات. وطالب الوزير، المحافظين بضرورة التنبيه على القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالتواجد في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط، للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع، مناشداً المواطنين بتوخي الحيطة والحذر عند النزول من منازلهم.

كما وجه المحافظين بتعميم بعض التوصيات والإرشادات التي تهم صحة وسلامة المواطنين ومنها تجنب القيادة السريعة على الطرق والابتعاد عن الأشجار ولافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

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