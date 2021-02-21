إدراج المستشار الاقتصادي للرئيس المخلوع محمد مرسي على قوائم الإرهاب

المصدر: (القاهرة - وكالات)

قررت مصر، أمس، إدراج عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي للرئيس المخلوع محمد مرسي و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتعطيل أحكام الدستور. جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت في 5 يوليو 2018، حكماً بالسجن المؤبد على عبدالله شحاتة، و13 متهماً آخرين بعد إدانتهم بعدة تهم في قضية معروفة إعلامياً باسم «قضية اللجان النوعية».

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