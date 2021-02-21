سحب الثقة من راشد الغنوشي في طريقها إلى النجاح

المصدر: (تونس - وكالات)

أكد النائب بدرالدين القمودي أن عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي في طريقها إلى النجاح هذه المرّة، رغم الضغوطات التي تمارسها حركة النهضة من أجل إجهاضها وإنقاذ زعيمها. لافتاً إلى أن هناك إجماعاً بين أغلب النواب حول العريضة وسيتم تقديمها إلى مكتب البرلمان خلال الأيام المقبلة حالما تبلغ 109 توقيعات.

ونفى النائب عن الكتلة الديمقراطية في تصريح صحافي ما يروج عن جود صفقة سريّة بين كتلته وحركة النهضة للخروج من الأزمة السياسية تقضي بالتراجع عن العريضة للإبقاء على الغنوشي مقابل استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وعودة المبادرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

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