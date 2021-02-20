البرلمان العربي: الدبلوماسية أداة محورية أمام المؤسسات الإقليمية والدولية

المصدر: القاهرة -كونا

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم السبت إيلاء البرلمان أهمية كبيرة للدبلوماسية البرلمانية واعتمادها «كأداة محورية للتعبير عن وجهة نظر الشعب العربي أمام المؤسسات الإقليمية والدولية».

جاء ذلك في كلمة للعسومي لدى افتتاحه الدبلومة التطبيقية الأولى حول الدبلوماسية البرلمانية العربية في نسختها الأولى، والتي تضم ما يقرب من 100 برلماني عربي من 16 دولة عربية، وذلك وفقاً لاستراتيجية عمله الجديدة.

وحدد العسومي عدة أهداف رئيسة يسعى البرلمان العربي إلى تحقيقها من خلال إطلاق دبلومة الدبلوماسية البرلمانية العربية ،من أهمها الاستفادة من قامات عربية في مجال الدبلوماسية البرلمانية، والجمع بين جناحي الدبلوماسية البرلمانية والرسمية على المستويات الوطنية والعربية.

وأشار إلى أن برنامج الدبلومة يتضمن مشاركة بعض وزراء الخارجية السابقين وعدد من السفراء والممثلين لجامعة الدول العربية، إضافة إلى توظيف الدبلوماسية البرلمانية في التعامل مع القضايا والموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للدول والشعوب العربية.

وأوضح أن أول هذه القضايا مكافحة «الإرهاب» والفكر المتطرف ومواجهة خطاب الكراهية ومكافحة الفساد والوقاية منه، مبيناً أن الدبلومة ستشمل أيضا بعض الموضوعات الأخرى مثل العلوم والتكنولوجيا وتنفيذ أهداف (التنمية المستدامة2030 ) والتغير المناخي.

وأعرب العسومي عن ثقته في أن التنوع الكبير في المشاركة من غالبية البرلمانات والمجالس العربية سيثري النقاشات «على نحو يؤدي إلى بلورة صورة متميزة للدبلوماسية البرلمانية العربية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية».

وألقى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الأسبق ورئيس مجلس الشعب المصري الأسبق الدكتور فتحي سرور أولى محاضرات الدبلومة تحت عنوان «الدبلوماسية البرلمانية: خبرات ودروس مستفادة».

على صعيد متصل عقدت اللجان الدائمة للبرلمان العربي اجتماعات بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث بعد غدٍ.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز