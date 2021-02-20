إحباط هجوم إرهابي في بغداد

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، إحباط هجوم لـ«داعش» كان يستهدف العاصمة العراقية، فيما أكدت مقتل أحد قياديي التنظيم المتشدد أيضاً.



وذكرت قيادة العمليات في بيان: «وفقاً لمعلومات من الاستخبارات العسكرية تمكنت الفرقة السادسة من قتل خمسة إرهابيين في قضاء الطارمية كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في العاصمة بغداد».



وأضافت من ضمن قتلى داعش عسكري وإداري للتنظيم بشمال بغداد وإعلامي له بقضاء الفلوجة.



وتابعت أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود مجموعة إرهابية في بساتين الطابي بقضاء الطارمية شمالي، نفذت قوة مشتركة من الفرقة السادسة بالجيش العراقي والحشد العشائري عملية مداهمة على المكان واشتبكت مع هذه المجموعة الإرهابية، وتمكنت من قتل خمسة منهم.



وأشارت إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل اثنين من الحشد العشائري وإصابة جندي، وما زالت عملية البحث والتفتيش في هذه المنطقة التي نفذت فيها المداهمة مستمرة.



يأتي هذا بعد يومين من الإطاحة بأبرز عناصر داعش شمالي الفلوجة إذ أكد مصدر أمني، أول من أمس، اعتقال أحد أبرز عناصر داعش شمال المدينة.



وقال المصدر إن القوات الأمنية نصبت كميناً لأحد أبرز خلايا داعش وتمكنت من اعتقاله أثناء محاولته الدخول إلى مناطق شمالي مدينة الفلوجة.



وأضاف، إن معلومات استخباراتية مكنت القوات الأمنية من اعتقال المستهدف ورصد تحركاته.



يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تداهم بين الحين والآخر منطقة جزيرة الكرمة باتجاه سامراء وتعتقل عدداً من إرهابيي داعش.

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