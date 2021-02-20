العراق.. التزام أمريكي بالتصدي لـ «داعش» ومهمة «الناتو» استشارية

المصدر: عواصم - وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، اليوم الجمعة، التزام بلاده بالتصدي لتنظيم «داعش» في العراق. وقال أوستن في أول مؤتمر صحافي يعقده بمقر وزارة الدفاع «البنتاغون»: «نجدد التزامنا بالتصدي لوجود تنظيم داعش الإرهابي في العراق». وأضاف: «لن نقوم بأي خطوة متسرعة للانسحاب من أفغانستان ولن نسمح بأن تكون ملاذاً للجماعات الإرهابية».

من جهته، صرح مستشار الأمن العراقي قاسم الأعرجي مساء اليوم بأن مهمة قوات حلف شمالي الأطلسي «الناتو» في البلاد استشارية تدريبية وليست قتالية.

وقال الأعرجي في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن «حلف الناتو يعمل مع العراق بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها، ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية». وأضاف: «نتعاون مع دول العالم، ونستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن والاستقرار ولا اتفاق عن إعداد المدربين».

وكان الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي ينس ستولتنبرغ صرح أمس بأن دول الحلف ستزيد عدد الأفراد الذين تنشرهم في مهمتهم التدريبية في العراق من 500 إلى أربعة آلاف فرد لتوسيع أنشطة التدريب لقوات الأمن العراقية لمنع عودة تنظيم (داعش).

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