لاجئ سوداني يقتل مسؤولا فرنسيا طعناً

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت قناة "بي أف أم" الفرنسية بأن لاجئا سودانياً قتل مسؤول هجرة فرنسيا طعنا بسكين، بعد أن رفض طلبه للجوء في مدينة بو الفرنسية.

وأشار موقع "بي أف أم" إلى أن الضحية (46 سنة) مسؤول في "مركز استقبال طالبي اللجوء" في مدينة بو، وقد تعرض لطعنات عديدة وفق روسيا اليوم.

وأضاف أن المتهم مواطن سوداني (38 سنة) تم رفض طلبه للجوء، وفق ما نقلته مصادر أمنية.

ولفت الموقع إلى أن المتهم "معروف بممارسات مرتبطة بأعمال عنف"، كما أنه قضى عقوبة في السجن سابقا.

وفتح مكتب المدعي العام في مدينة بو تحقيقا في القضية لمعرفة ملابساتها.

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