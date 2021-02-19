محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، أمس، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وفق وكالة الأنباء السعودية.

جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وبخاصة في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.

وجدد وزير الدفاع الأمريكي أكيد أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين، مؤكداً دور المملكة المحوري لأمن واستقرار المنطقة.

كما جدد وزير الدفاع الأمريكي إدانة بلاده للهجمات الحوثية على المملكة، وأكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.

وشكر وزير الدفاع الأمريكي ولي العهد السعودي على ما تبذله المملكة من جهود للوصول إلى حل سياسي في اليمن، مشيراً إلى الالتزام الأمريكي السعودي المشترك لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار وهزيمة المنظمات الإرهابية في المنطقة.

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