الفلسطينيون يتوسّدون حضن «الزائر الأبيض»

المصدر: رام الله – محمد الرنتيسي

الثلج، رفيق الليالي الباردة.. والمطر يحمل معه الخير دائماً، لكن من وجهة نظر الفلسطينيين، فإن «الشتوية» بدون زيارة لطيفة من «الزائر الأبيض»، أو «الجنرال الأبيض»، كما يحلو للبعض تسميته، تبقى منقوصة.

الأجواء الباردة لها تأثير جميل عند الفلسطينيين، فهي تبعث على الدفء في لمّة العائلة، غير أن الثلج يبقى أجمل ما في الحدث، إذ يعطي مجالاً للاستمتاع للصغير والكبير.. للغني والفقير.. لأن نعمة السماء لا تفرق بين أحد.

تراشق بالكرات الثلجية، صور تذكارية، وتصاميم لرجل الثلج.. أجواء رائعة، وحكاية شتوية جميلة، رصدتها «البيان» في فلسطين.

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