سقوط 8 أشخاص في قتال عنيف بالصومال

المصدر: (مقديشو- وكالات)

لقي ثمانية أشخاص، أمس، حتفهم، بينهم خمسة مسلحين، جراء قتال عنيف بين حركة «الشباب» الإرهابية، وسكان محليين جنوبي محافظة مدغ وسط الصومال.

وأفادت وسائل إعلام صومالية، بأن ميليشيات الشباب، شنت هجوماً على منطقة جيع طيريالتي، تبعد 20 كيلومتراً عن بلدة بعادوين، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات، أدت إلى سيطرة الإرهابيين على المنطقة لفترة قصيرة.

وذكر سكان بلدة بعادوين، مقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة اثنين خلال عملية صد الهجوم. وبعد أن استنجد السكان بوحدات من الفرقة 21 من الجيش الصومالي، التي تتمركز في المنطقة، تمكنت القوات من استعادة السيطرة على البلدة سريعاً.

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