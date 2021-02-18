5 دول غربية: لا تسامح مع هجمات أربيل

المصدر: (لندن- أ.ف.ب )

أدانت واشنطن وبرلين وباريس وروما ولندن، أمس «بأشد العبارات»، إطلاق صواريخ على قاعدة جوّية، تضم قوات أمريكية في أربيل بكردستان العراق، محذرةً من أنها «لن تتسامح» مع هجمات ضد التحالف.

وقال بيان مشترك «نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، ندين بأشدّ العبارات، الهجوم الصاروخي الذي وقع في 15 فبراير الجاري في إقليم كردستان العراق»، مؤكدين دعمهم التحقيق العراقي الهادف إلى «محاسبة» منفذي الهجوم.

وأضاف البيان، أن واشنطن وبرلين وباريس وروما ولندن «لن تتسامح مع هجمات ضد عناصر ومنشآت الولايات المتحدة والتحالف». والهجوم هو الأول الذي يستهدف منشآت غربية عسكرية أو دبلوماسية في العراق منذ نحو شهرين، إذ يعود الهجوم الأخير، إلى منتصف ديسمبر الماضي، عندما انفجرت صواريخ قرب السفارة الأمريكية ببغداد.

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