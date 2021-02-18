تنسيق مصري باكستاني بشأن مكافحة الإرهاب

المصدر: (القاهرة - د.ب.أ )

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، حرص بلاده على تعزيز التنسيق والتشاور مع باكستان إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، أمس، وزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي حسبما أفاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

ووفق الناطق، أكد السيسي أن مصر تنظر بعين الاعتبار والتقدير الكبير إلى باكستان كإحدى أكبر الدول الإسلامية، وترحب بتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات معها.

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