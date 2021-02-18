تبادل أسرى بين سوريا وإسرائيل

المصدر: (دمشق- وكالات)

أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية، أمس، أنه يجري العمل حالياً على تبادل للأسرى بين سوريا وإسرائيل، عبر وساطة روسية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، أنه سيتم تحرير مواطنيْن سوريين، مقابل شابة إسرائيلية دخلت الأراضي السورية بطريق الخطأ. وبحسب المصادر، فإن عملية التبادل، تتم حالياً عبر وساطة روسية، لتحرير نهال المقت وذياب قهموز، من أبناء الجولان السوري، مقابل إطلاق سراح فتاة إسرائيلية، دخلت إلى منطقة القنيطرة، بطريق الخطأ، وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية.

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